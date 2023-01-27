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У Повітряних силах прокоментували розміщення ППО на дахах в москві

27 січня 2023, 15:50
У Повітряних силах прокоментували розміщення ППО на дахах в москві
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Ефективність такого способу захисту сумнівна

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували розміщення засобів ППО на дахах в москві. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Говорячи про встановлення систем “Панцир” на дахах будівель, Ігнат зазначив, що "це виглядає кумедно". Він пояснив, що це - зенітно-гарматний комплекс, який включає і ракети, і зенітні установки. Призначення таких систем – збивати безпілотники, зокрема ударні.

"Ми ж розуміємо, до чого Росія їх там встановлює. Власне, вони бояться, що щось там прилетить, якась "бавовна" їм прилетить незрозуміло звідки", - сказав спікер.

Він наголосив, що у світі існує практика встановлення систем ППО на дахах, але вона не така варварська, як це робиться в РФ.

"Росія пішла таким незграбним методом, як кажуть, і всю установку з гусеницями поставила на дах. Другий момент - ефективність систем з таких великих висот також сумнівна. Оскільки якщо щось може летіти, то воно просто може летіти нижче, ніж стоїть сам "Панцир". Тому зрозуміло, що найбільший ефект це дає для населення, яке, можливо, готують до мобілізації", - сказав Ігнат.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пожартував з установки засобів ППО на дахах в москві.

 
МоскваППО

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