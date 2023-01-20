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ПОЛІТИКА

В ОП познущались з установки ППО на дахах у москві

20 січня 2023, 15:09
В ОП познущались з установки ППО на дахах у москві
москва міноборони рф паніка
Радник голови Офісу написав глузливий пост

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пожартував з установки засобів ППО на дахах в москві.

"Два питання: 1. Чи не хоче лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах? 2. Чи не хоче путін/пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що «все за планом»? – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, 19 січня у москві за допомогою будівельного крану встановили "Панцир-С1" на даху адмінбудівлі міноборони рф. ЗРГК "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.

МоскваППОПодоляк

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