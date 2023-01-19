Жодної паніки: на даху російського міноборони у москві встановии ППО - ЗПРК "Панцир-С1"

Будівля міноборони росії розташована орієнтовно за 2 кілометри від кремля

На росії у москві за допомогою будівельного крану сьогодні встановили ЗРГК «Панцир-С1» на даху адмінбудівлі міноборони рф, передає 24 канал.

Зазначимо, що ЗРГК «Панцир-С1» призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.

Будівля міноборони росії розташована орієнтовно за 2 кілометри від кремля.