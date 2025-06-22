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ПОЛІТИКА

У православній церкві Дамаску стався вибух під час богослужіння

22 червня 2025, 20:17
У православній церкві Дамаску стався вибух під час богослужіння
За попередніми даними відомо, що постраждали понад 30 осіб. Серед них є як загиблі, так і поранені.

У православній церкві Дамаску стався теракт. Смертник підірвав себе за допомогою жилета з вибухівкою.

Про це повідомляє Times of Israelта Al Mayadeen.

За даними сирійського інформаційного агентства, терорист-смертник підірвав себе всередині будівлі. Зазначається, що даний підрив є першим подібним випадком за останні роки.

Згідно з місцевими джерелами, терорист-смертник підірвав себе за допомогою вибухового жилета всередині церкви під час меси. Перед цим, як повідоляють ЗМІ чоловік відкрив вогонь по декількох цивільних особах, які молилися.

За попередніми даними відомо, що постраждали понад 30 осіб. Серед них є як загиблі, так і поранені.

Телеканал "Сирійські новини" підтвердив факт вибуху, зазначивши, що сирійські силові структури встановили оточення навколо місця вибуху, а рятувальні команди продовжують роботу з вилучення жертв і евакуації поранених до найближчих лікарень.

За даними ЗМІ, терорист смертник був пов'язаний з терористичним угруповуванням ІДІЛ.

Місцеве ЗМІ SANA передає, що за даними Міністерства охорони здоров'я, загинули дев'ять мирних жителів ще 13 отримали поранення.

Дамаск

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