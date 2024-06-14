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ПОЛІТИКА

У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині

14 червня 2024, 18:30
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині
з вільних джерел
Як розповіли німецькі правоохоронці, в одному з ресторанів Праги було затримано 36-річного громадянина Молдови.

У Празі, столиці Чехії, було затримано підозрюваного у справі про вбивство 9-річної українки Валерії у Німеччині.

Про це сказано у заяві прокуратури німецького міста Хемніц, повідомляє ntv.

Як розповіли німецькі правоохоронці, в одному з ресторанів Праги було затримано 36-річного громадянина Молдови.

Раніше на чоловіка вже видавали ордери на арешт. Зараз він перебуває під вартою в Чехії, невдовзі його мають перевезти до Німеччини.

За інформацією німецької газети Bild, затриманий - колишній бойфренд матері Валерії. У день вбивства його помітили камери біля будинку дівчинки.

Нагадаємо, 3 червня у німецькому місті Дебельн зникла 9-річна дівчинка з України. Вона пішла до школи і не повернулася додому. З того часу німецькі правоохоронці почали її розшукувати, пошуки тривали вісім днів.

12 червня німецькі правоохоронці офіційно заявили про те, що дівчинка загинула. Справу розслідують як убивство.

Такий інцидент не поодинокий - у Німеччині вже кілька разів убивали українських біженців за останній час. Зокрема, внаслідок ножових поранень у Дюссельдорфі загинули два українські підлітки.

НімеччинавбивствоПрага

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