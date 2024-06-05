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В Німеччині зникла 9-річна дівчинка з України

05 червня 2024, 16:01
В Німеччині зникла 9-річна дівчинка з України
Фото: Укрінформ
В понеділок дорогою до школи зникла 9 річна українка.

В німецькому місті Дебельн третій день шукають дівчинку Валерію, яка зникла вранці 3 червня дорогою до школи, пише німецьке видання Bild.

Валерію батьки бачили близько 6.50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, яка розташована приблизно за 2 км. Проте в школі дівчинка так і не з’явилась.

Школа також не піднімала тривогу і мати зрозуміла, що її дочка зникла, лише в другій половині понеділка.

"Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи", – розповів речник поліції Анджей Ридзік.

Дівчинка походить з української родини.

Пізніше відеозаписи і свідчення водія автобуса підтвердили, що дівчинка не їхала до школи звичайним автобусом.

"Ми ведемо розслідування в усіх напрямках", – додав Ридзік.
Він не виключає можливих зловмисних дій.

Наразі водолази обстежують русло річки Мульде, пошукові собаки намагаються знайти слід дівчинки по запаху, також містечком проїжджають патрульні машини.

Сьогодні пошуки продовжились з допомогою дронів і собак.

"Ми чекаємо на результати і тоді вирішимо, як діяти далі", – заявила сьогодні вранці речниця поліції Хемніца.

Відділ кримінальних розслідувань також аналізує інформацію від свідків.

Нагадаємо, що два тижні тому в Німеччині поранили ножем українського підлітка, поліція розшукує підозрюваних.

 

Німеччинадитиназникла

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