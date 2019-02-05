У Протасовому Яру через вирубку дерев під забудову відбулися зіткнення
Між активістами та молодими людьми спортивної зовнішності - представниками забудовника відбулися зіткнення, LB.ua.
Забудовник відмовився виконати вимоги громади, незважаючи на наявність припису щодо заборони проведення будівельних робіт.
Після цього активісти перекрили вулицю з допомогою дерев, які напередодні вирізав забудовник.
Невідомі закидали мітингувальників каменями, а ті намагалися силою знести незаконний паркан. Поліція затримала кількох учасників акції, але незабаром відпустила їх.
Вчора, 1 травня, на Протасовому Яру і вулиці Амосова відбувалися сутички киян з "тітушками" дніпровської компанії ТОВ "Дайтона груп", яка намагається вирізати 4 га зелених насаджень для будівництва в зеленій зоні трьох хмарочосів.
Питання забудови в Протасовому Яру повинне розглядатися в п'ятницю, 3 травня, на комісії з розгляду об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території Києва.
"Забудовник урочисто пообіцяв не виконувати ніяких робіт до розгляду на Комісії. Однак вже сьогодні почалося спорудження паркану з боку вулиці Протасів Яр", - відзначають організатори акції.
Нагадаємо, що 25 квітня, Верховна Рада збільшила штрафи за вирубку та знищення лісів, а також знизила обсяги вирубки і незаконного вивезення лісу, за які передбачена кримінальна відповідальність.
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