У Протасовому Яру через вирубку дерев під забудову відбулися зіткнення

У Києві ввечері 2 травня між вулицями Протасів Яр і Миколи Амосова пройшла акція протесту проти незаконного будівництва.

Між активістами та молодими людьми спортивної зовнішності - представниками забудовника відбулися зіткнення, LB.ua.

Забудовник відмовився виконати вимоги громади, незважаючи на наявність припису щодо заборони проведення будівельних робіт.

Після цього активісти перекрили вулицю з допомогою дерев, які напередодні вирізав забудовник.

Невідомі закидали мітингувальників каменями, а ті намагалися силою знести незаконний паркан. Поліція затримала кількох учасників акції, але незабаром відпустила їх.

Вчора, 1 травня, на Протасовому Яру і вулиці Амосова відбувалися сутички киян з "тітушками" дніпровської компанії ТОВ "Дайтона груп", яка намагається вирізати 4 га зелених насаджень для будівництва в зеленій зоні трьох хмарочосів.

Питання забудови в Протасовому Яру повинне розглядатися в п'ятницю, 3 травня, на комісії з розгляду об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території Києва.

"Забудовник урочисто пообіцяв не виконувати ніяких робіт до розгляду на Комісії. Однак вже сьогодні почалося спорудження паркану з боку вулиці Протасів Яр", - відзначають організатори акції.

Нагадаємо, що 25 квітня, Верховна Рада збільшила штрафи за вирубку та знищення лісів, а також знизила обсяги вирубки і незаконного вивезення лісу, за які передбачена кримінальна відповідальність.