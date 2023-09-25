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ПОЛІТИКА

У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 – ЗМІ

25 вересня 2023, 12:36
У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 – ЗМІ
Молдова, уламки російських ракет
Як пише ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани.

У невизнаному Придністров'ї (частина території Молдови) знайшли уламки ракети С-300.

Про це повідомляє News Maker.

"У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався у повітрі", - пише видання.

Як пише ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих - немає.

"При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі", - уточнило News Maker.

Невизнана Придністровська Молдавська республіка (ПМР) - частина Молдови, захоплена російськими військами. Вона займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході межує з Україною (Одеська та Вінницька області).

Придністров'яС-300уламки

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