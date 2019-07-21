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У прифронтовому Щасті член ОВК вихопив бюлетень у військового

Член ОВК не мав права виривати бюлетень з рук виборця, попри те, що бюлетень для голосування за мажоритарників йому видали помилково
На виборчій дільниці №441405 у місті Щастя на Луганщині військовослужбовцю помилково видали два бюлетені для голосування. Після цього до нього підійшов член окружної виборчої комісії, вихопив бюлетень та погрожував "закрити дільницю, якщо ця людина проголосує".
У прифронтовому Щасті член ОВК вихопив бюлетень у військового Фото:"Громадське"

Через інцидент працівники дільничної виборчої комісії викликали поліцію, розповів голова ОВК №105 Микола Чернічкін, повідомляє "Громадське".

За словами Миколи Чернічкіна, член ОВК не мав права виривати бюлетень з рук виборця, попри те, що бюлетень для голосування за мажоритарників йому видали помилково.

На думку секретаря ДВК Дмитра Сафонова, такі дії члена ОВК можуть бути кваліфіковані як перешкоджання вільному волевиявленню.

У підсумку виданий військовослужбовцю зайвий бюлетень комісія визнали недійсним. Поліція допитала учасників та свідків події.

Більша частина округу №105 знаходиться на окупованій території. Тому тут до списків виборців внесені всього 9200 осіб і відкрито шість дільниць.

Нагадаємо, що у Київському слідчому ізоляторі №1 відкрилися три виборчі дільниці: для чоловіків, жінок та тих, хто має проблеми з пересуванням.

 
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