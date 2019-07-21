У прифронтовому Щасті член ОВК вихопив бюлетень у військового
Через інцидент працівники дільничної виборчої комісії викликали поліцію, розповів голова ОВК №105 Микола Чернічкін, повідомляє "Громадське".
За словами Миколи Чернічкіна, член ОВК не мав права виривати бюлетень з рук виборця, попри те, що бюлетень для голосування за мажоритарників йому видали помилково.
На думку секретаря ДВК Дмитра Сафонова, такі дії члена ОВК можуть бути кваліфіковані як перешкоджання вільному волевиявленню.
У підсумку виданий військовослужбовцю зайвий бюлетень комісія визнали недійсним. Поліція допитала учасників та свідків події.
Більша частина округу №105 знаходиться на окупованій території. Тому тут до списків виборців внесені всього 9200 осіб і відкрито шість дільниць.
Нагадаємо, що у Київському слідчому ізоляторі №1 відкрилися три виборчі дільниці: для чоловіків, жінок та тих, хто має проблеми з пересуванням.
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