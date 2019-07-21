У прифронтовому Щасті член ОВК вихопив бюлетень у військового

Член ОВК не мав права виривати бюлетень з рук виборця, попри те, що бюлетень для голосування за мажоритарників йому видали помилково

На виборчій дільниці №441405 у місті Щастя на Луганщині військовослужбовцю помилково видали два бюлетені для голосування. Після цього до нього підійшов член окружної виборчої комісії, вихопив бюлетень та погрожував "закрити дільницю, якщо ця людина проголосує".

Через інцидент працівники дільничної виборчої комісії викликали поліцію, розповів голова ОВК №105 Микола Чернічкін, повідомляє "Громадське".

За словами Миколи Чернічкіна, член ОВК не мав права виривати бюлетень з рук виборця, попри те, що бюлетень для голосування за мажоритарників йому видали помилково.

На думку секретаря ДВК Дмитра Сафонова, такі дії члена ОВК можуть бути кваліфіковані як перешкоджання вільному волевиявленню.

У підсумку виданий військовослужбовцю зайвий бюлетень комісія визнали недійсним. Поліція допитала учасників та свідків події.

Більша частина округу №105 знаходиться на окупованій території. Тому тут до списків виборців внесені всього 9200 осіб і відкрито шість дільниць.

Нагадаємо, що у Київському слідчому ізоляторі №1 відкрилися три виборчі дільниці: для чоловіків, жінок та тих, хто має проблеми з пересуванням.