У прикордонних районах Сумської області відключено українське телемовлення
У кількох районах Сумської області відключено українське телемовлення, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, інформує LB.ua.
Прем'єр зазначив, що він стурбований відключенням ефірного телебачення, оскільки жителі районів, що межують з Росією, залишаються під впливом російського ТБ.
"Я теж стурбований цим питанням, і уряд не буде залишатися осторонь. Я сьогодні доручив першому віце-прем'єру - він проведе координаційну нараду, і ми приймемо всі необхідні рішення для того, щоб цього не траплялося, у тому числі надалі", - сказав Гройсман.
Голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар повідомила, що "ми відключаємо в низці областей все українське телебачення, особливо на кордоні з Росією, звідки йде російське аналогове телебачення". Сюмар вважає, що це можна розцінити як втручання у виборчий процес.
21 березня після відключення електроенергії без ефірного телебачення залишилися жителі низки районів Сумської області. Електроенергію відключили за борг концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) перед Сумиобленерго.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата