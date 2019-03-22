У прикордонних районах Сумської області відключено українське телемовлення

У кількох районах Сумської області відключено українське телемовлення.

У кількох районах Сумської області відключено українське телемовлення, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, інформує LB.ua.

Прем'єр зазначив, що він стурбований відключенням ефірного телебачення, оскільки жителі районів, що межують з Росією, залишаються під впливом російського ТБ.

"Я теж стурбований цим питанням, і уряд не буде залишатися осторонь. Я сьогодні доручив першому віце-прем'єру - він проведе координаційну нараду, і ми приймемо всі необхідні рішення для того, щоб цього не траплялося, у тому числі надалі", - сказав Гройсман.

Голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар повідомила, що "ми відключаємо в низці областей все українське телебачення, особливо на кордоні з Росією, звідки йде російське аналогове телебачення". Сюмар вважає, що це можна розцінити як втручання у виборчий процес.

21 березня після відключення електроенергії без ефірного телебачення залишилися жителі низки районів Сумської області. Електроенергію відключили за борг концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) перед Сумиобленерго.