У "ПриватБанку" відреагували на рішення суду у спорі з власниками євробондів

"Остаточне рішення залежить від з'ясування судом деяких інших аспектів справи"

У "ПриватБанку" офіційно підтвердили, що Лондонський арбітраж справді ухвалив часткове рішення щодо євробондів, але воно поки не накладає на банк зобов'язань по виплатах кредиторам.

"Остаточне рішення залежить від з'ясування судом деяких інших аспектів справи. Також потрібно дочекатися завершення процесу, який визначить власників єврооблігацій, які будуть мати право на отримання виплат", - заявили у "ПриватБанку", повідомляє LIGA.net.

"Розв'язку цієї справи у фінустанові очікують побачити восени", - повідомив виданню співрозмовник в топ-менеджменті банку.

Нагадаємо, що цього місяця Верховний суд вперше ухвалив рішення на користь "ПриватБанку".