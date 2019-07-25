CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ "ПриватБанку" офіційно підтвердили, що Лондонський арбітраж справді ухвалив часткове рішення щодо євробондів, але воно поки не накладає на банк зобов'язань по виплатах кредиторам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "ПриватБанку" відреагували на рішення суду у спорі з власниками євробондів
"Остаточне рішення залежить від з'ясування судом деяких інших аспектів справи"
Фото: delo.ua
"Остаточне рішення залежить від з'ясування судом деяких інших аспектів справи. Також потрібно дочекатися завершення процесу, який визначить власників єврооблігацій, які будуть мати право на отримання виплат", - заявили у "ПриватБанку", повідомляє LIGA.net.
"Розв'язку цієї справи у фінустанові очікують побачити восени", - повідомив виданню співрозмовник в топ-менеджменті банку.
Нагадаємо, що цього місяця Верховний суд вперше ухвалив рішення на користь "ПриватБанку".
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