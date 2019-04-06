У Путіна прокоментували повернення Кучми у мінські переговори

"Кучма дуже авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що другий президент України Леонід Кучма досвідчений політик, але успіхи переговорного процесу щодо Донбасу в Тристоронньої контактній групі в Мінську залежать від Володимира Зеленського.

"Кучма дуже авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - сказав Пєсков, повідомляє "Українська правда".

Крім того, як повідомляє ТАСС, прес-секретар Володимира Путіна заявив, що поки немає конкретної дати проведення саміту "нормандської четвірки", оскільки перед зустріччю українська сторона повинна виконати "домашню роботу".

Він уточнив, що офіційний Київ поки знаходиться в стадії формування команди і "формулювання своїх позицій".

Нагадаємо, що колишній президент Леонід Кучма знову буде представником України на переговорах у Мінську.