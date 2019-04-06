ПОЛІТИКА НОВИНИПрес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що другий президент України Леонід Кучма досвідчений політик, але успіхи переговорного процесу щодо Донбасу в Тристоронньої контактній групі в Мінську залежать від Володимира Зеленського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Путіна прокоментували повернення Кучми у мінські переговори
"Кучма дуже авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави"
Дмитро Пєсков. Фото: rg.ru
"Кучма дуже авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - сказав Пєсков, повідомляє "Українська правда".
Крім того, як повідомляє ТАСС, прес-секретар Володимира Путіна заявив, що поки немає конкретної дати проведення саміту "нормандської четвірки", оскільки перед зустріччю українська сторона повинна виконати "домашню роботу".
Він уточнив, що офіційний Київ поки знаходиться в стадії формування команди і "формулювання своїх позицій".
Нагадаємо, що колишній президент Леонід Кучма знову буде представником України на переговорах у Мінську.
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