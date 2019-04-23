Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Путіна заявили, що він не планує контактів із Зеленським до інавгурації

Ушаков зазначив, що "не треба випереджати події"
Кремль не планує контактів з обраним президентом України Володимиром Зеленським до офіційного оголошення підсумків виборів і інавгурації.
У Путіна заявили, що він не планує контактів із Зеленським до інавгурації Юрій Ушаков

"Ні, поки не планується. Зараз ми чекаємо офіційного оголошення підсумків виборів, а потім там має бути ще період до інавгурації нового президента", - сказав Юрій Ушаков, інформує "Громадське".

Ушаков зазначив, що "не треба випереджати події".

"Подивимося, як буде реально розвиватися ситуація в Україні і які перші кроки зробить новий президент", - резюмував він.

Раніше, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2019 17:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.