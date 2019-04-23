У Путіна заявили, що він не планує контактів із Зеленським до інавгурації

Ушаков зазначив, що "не треба випереджати події"

Кремль не планує контактів з обраним президентом України Володимиром Зеленським до офіційного оголошення підсумків виборів і інавгурації.

"Ні, поки не планується. Зараз ми чекаємо офіційного оголошення підсумків виборів, а потім там має бути ще період до інавгурації нового президента", - сказав Юрій Ушаков, інформує "Громадське".

Ушаков зазначив, що "не треба випереджати події".

"Подивимося, як буде реально розвиватися ситуація в Україні і які перші кроки зробить новий президент", - резюмував він.

Раніше, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.