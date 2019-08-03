CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 8 березня, бойовики незаконних збройних формувань здійснили обстріл в напрямку сил ООС один раз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У п'ятницю бойовики ОРДЛО стріляли лише раз - штаб
"Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося"
Фото: ООС
Про це повідомляють у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.
За даними штабу, позиції підрозділу ООС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі н.п. Кримське противник обстріляв зі стрілецької зброї.
"Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося", - повідомили у штабі ООС, втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, що на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.
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08 03 2019 19:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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