У п'ятницю бойовики ОРДЛО стріляли лише раз - штаб "Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося"

У п'ятницю, 8 березня, бойовики незаконних збройних формувань здійснили обстріл в напрямку сил ООС один раз.

Фото: ООС

Про це повідомляють у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. За даними штабу, позиції підрозділу ООС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі н.п. Кримське противник обстріляв зі стрілецької зброї. "Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося", - повідомили у штабі ООС, втрат серед українських військових немає. Нагадаємо, що на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.

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