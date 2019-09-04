У Раді створили об'єднання "За Зеленського", у складі - один депутат
"Повідомляю про створення у Верховній Раді 8 скликання міжфракційного депутатського обєднання "За наступного президента України Зеленського В.О.", - оголосив спікер, інформує УП.
Він зазначив, що керівником цього обєднання обраного народного депутата Віталія Купрія.
"Але, на жаль, жодного іншого депутата немає у переліку. Я звертаюсь до Віталія Миколайовича донести, якщо є ще депутати, крім вас, донести список в апарат, щоб ми могли публічно оголосити, хто входить у це міжфракційне об'єднання, крім шановного пана Купрія", - додав Парубій.
Крім того він оголосив про створення ще одного міжфракційного об'єднання "На часі", куди увійшли 12 нардепів з різних фракцій, а керівником обрана Олена Сотник.
Нагадаємо, що директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.
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