У Раді створили об'єднання "За Зеленського", у складі - один депутат

"Повідомляю про створення у Верховній Раді 8 скликання міжфракційного депутатського обєднання "За наступного президента України Зеленського В.О."

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання "За Зеленського".

"Повідомляю про створення у Верховній Раді 8 скликання міжфракційного депутатського обєднання "За наступного президента України Зеленського В.О.", - оголосив спікер, інформує УП.

Він зазначив, що керівником цього обєднання обраного народного депутата Віталія Купрія.

"Але, на жаль, жодного іншого депутата немає у переліку. Я звертаюсь до Віталія Миколайовича донести, якщо є ще депутати, крім вас, донести список в апарат, щоб ми могли публічно оголосити, хто входить у це міжфракційне об'єднання, крім шановного пана Купрія", - додав Парубій.

Крім того він оголосив про створення ще одного міжфракційного об'єднання "На часі", куди увійшли 12 нардепів з різних фракцій, а керівником обрана Олена Сотник.

Нагадаємо, що директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.