Законопроект про ТСК розглянть в Раді у середу

Профільний комітет Верховної ради розгляне проект закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" до другого читання 29 травня

Комітет повинен прийняти рішення про необхідність прийняття закону в другому читанні.

Так, комітет повинен розглянути законопроект №1098 і прийняти рішення про необхідність його прийняття у другому читанні, йдеться в порядку денному комітету з питань регламенту і організації роботи ВР на 29 травня, інформує "РБК-Україна"

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується врегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій.

Зокрема, в законі прописано, що підставою для створення ТСК можуть бути повідомлення про порушення Конституції або законів органами держвлади, керівниками установ або організацій, що представляють суспільний інтерес.

В тому числі, мова йде про повідомленні про загрозу суверенітету, територіальної цілісності, а також про повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян.