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Законопроект про ТСК розглянть в Раді у середу

Профільний комітет Верховної ради розгляне проект закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" до другого читання 29 травня
Комітет повинен прийняти рішення про необхідність прийняття закону в другому читанні.
Законопроект про ТСК розглянть в Раді у середу Фото: rada.gov.ua
Так, комітет повинен розглянути законопроект №1098 і прийняти рішення про необхідність його прийняття у другому читанні, йдеться в порядку денному комітету з питань регламенту і організації роботи ВР на 29 травня, інформує "РБК-Україна".
 
Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується врегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій.
 
Зокрема, в законі прописано, що підставою для створення ТСК можуть бути повідомлення про порушення Конституції або законів органами держвлади, керівниками установ або організацій, що представляють суспільний інтерес.
 
В тому числі, мова йде про повідомленні про загрозу суверенітету, територіальної цілісності, а також про повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян.
 
Напередодні законопроект був проголосований в Раді в першому читанні 25 квітня 2019 року. Його підтримали 238 депутатів ВР.
 
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29 05 2019 11:22
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