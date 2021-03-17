У Раді загорівся пульт для голосування
Згідно з повідомленнями народних депутатів, загорівся пульт для голосування, передає Укрінформ.
"Оголошується перерва на 15 хвилин", - сказав Разумков.
Спікер не уточнив причини перерви, однак народні депутати у соцмережах повідомили про загоряння пульту для голосування.
"В секторі партії "Голос" загорівся пульт для голосування", - написав у Телеграм-каналі народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
Член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко оприлюднив фото - загоряння сталося в пульті голосування депутатки від "Голосу" Лесі Василенко.
Відеозапис події також оприлюднив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
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