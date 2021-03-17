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У Раді загорівся пульт для голосування

"В секторі партії "Голос" загорівся пульт для голосування", – Качура
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголошував перерву в засіданні парламенту на 15 хвилин.
У Раді загорівся пульт для голосування Фото: tsn.ua

Згідно з повідомленнями народних депутатів, загорівся пульт для голосування, передає Укрінформ.

"Оголошується перерва на 15 хвилин", - сказав Разумков.

Спікер не уточнив причини перерви, однак народні депутати у соцмережах повідомили про загоряння пульту для голосування.

"В секторі партії "Голос" загорівся пульт для голосування", - написав у Телеграм-каналі народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко оприлюднив фото - загоряння сталося в пульті голосування депутатки від "Голосу" Лесі Василенко.

Відеозапис події також оприлюднив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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17 03 2021 14:25
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