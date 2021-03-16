У Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність виробників вакцин

Виробників вакцин пропонують звільнити від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин.

Як свідчать дані на порталі Верховної Ради, відповідний проєкт закону № 5247 зареєстрований у парламенті, передає "Укрінформ".

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, пропонується внести зміни до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання.

Зазначається, що з урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин.

Як повідомляв "Укрінформ", Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тис. доз очікувалася в середині лютого.

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