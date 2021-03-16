У Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність виробників вакцин
Як свідчать дані на порталі Верховної Ради, відповідний проєкт закону № 5247 зареєстрований у парламенті, передає "Укрінформ".
Як йдеться у пояснювальній записці до документу, пропонується внести зміни до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання.
Зазначається, що з урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин.
Як повідомляв "Укрінформ", Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тис. доз очікувалася в середині лютого.
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