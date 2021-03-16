Єврогрупа вирішила продовжувати масовану державну підтримку економіки до виходу з кризи COVID-19

Міністри фінансів 19 країн єврозони вирішили продовжувати масовану державну підтримку економіки, яка залишається в лещатах пандемії COVID-19, але обіцяли з початком відновлення вирішити проблему боргу.

"Допоки не закінчиться криза в галузі охорони здоров'я і не почнеться впевнене відновлення, ми продовжимо захищати нашу економіку, надаючи необхідний рівень фінансової підтримки", - йдеться в заяві, прийнятій в понеділок за підсумками відеоконференції Єврогрупи.

З початком пандемії Європейський союз ввів у дію надзвичайний захід, що дозволяє державам відступати від жорстких макроекономічних норм заради підтримки своїх підприємств. Він створив безпрецедентні за розміром загальні інструменти підтримки економіки, громадян і бізнесу, щоб пом'якшити для них економічні труднощі і наслідки кризи.

Єврогрупа заявила, що слід уникати передчасного припинення цієї фінансової підтримки, і погодилася зберігати її в зоні євро в 2021 і 2022 роках.

За зимового прогнозу Єврокомісії на 2021 рік, рецесія в 2020 році була серйозною, хоча й меншою, ніж очікувалося минулої осені. Єврогрупа вважає, що прогресу розробці ефективних вакцин і високий рівень вакцинації мають вирішальне значення для подолання кризи. Проте, зазначає вона, "перспективи залишаються туманними через невизначеність і очікується, що відновлення буде нерівномірним по країнах, регіонах і галузях.

"Пандемія мала непропорційні наслідки для різних секторів: послуги постраждали сильніше, ніж промисловість, - констатував комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні, під час виступу на прес-конференції Єврогрупи. - Між секторами існують величезні відмінності, які, ймовірно, збережуться. Це не те, що долається за кілька тижнів".

"Ми єдині і сповнені рішучості в наших зусиллях із захисту робочих місць, бізнесу і громадян у цей час кризи в сфері охорони здоров'я", - заявив на прес-конференції президент Єврогрупи, міністр фінансів Ірландії Паскаль Донох’ю.

Але як тільки відновлення піде твердими темпами, йдеться в заяві, країни єврозони "повинні вирішити проблему рівня державного боргу, який збільшився, шляхом реалізації стійких середньострокових фіскальних стратегій з упором на поліпшення якості державних фінансів, підвищення рівня інвестицій і підтримки переходу до "зелених" і цифрових технологій".

Вони повинні тоді зосередити увагу на реформах, які "будуть стимулювати приватні інвестиції і збільшувати виробничий потенціал зони євро".

Паоло Джентілоні повідомив, що питання про підвищення міжнародної ролі євро обговорювалося на відеоконференції у складі 27 міністрів всіх країн ЄС. Підвищення ролі єдиної європейської валюти в постковідний час, на його думку, "природним чином виникатиме з реалізації плану відновлення і стійкості". Безпрецедентна емісія євробондів для його фінансування додасть глибини і ліквідності ринку боргових цінних паперів з високим рейтингом, номінованих в євро. Він наголосив на важливості зміцнення європейських систем транскордонних платежів, зокрема, вирішення технічних проблем можливого введення цифрового євро.

Також важливо, що коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей.