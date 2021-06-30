У Раді з’явився законопроєкт про гендерну рівність в армії

Народні депутати зареєстрували законопроєкт забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час військової служби.

Як передає Укрінформ, текст документу оприлюднено на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт №5713 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях" спрямований на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час проходження військової служби, а також покликаний запобігати дискримінації за ознакою статі у сфері безпеки й оборони.

Проєкт закону пропонує встановити принципи рівності в армії шляхом зрівняння прав чоловіків та жінок військовослужбовців у сфері соціального захисту. Зокрема, пропонується забезпечити їм однакові можливості щодо отримання санаторно-курортного лікування, надати рівне право в мирний час та з деякими обмеженнями під час дії особливого періоду, воєнного стану на використання відпустки для догляду за дитиною, включно з виплатою грошової компенсації під час звільнення за всі невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки. Також запропоновано надавати військовослужбовцям відпустку при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення не лише в мирний час, а й у період воєнного стану.

Передбачається також зрівняння чоловіків і жінок військовослужбовців у обов’язках несення військової служби. Зокрема, у контексті добових нарядів, проте з дотриманням законодавства з питань материнства та дитинства, а також дати рівний доступ до вищих офіцерських посад з обов’язковим дотриманням принципу уникнення дискримінації за ознаками статі.

Зазначається, що за фактами дискримінації за переконаннями та ознаками, а також сексуальних домагань, службові розслідування мають проводитися в обов’язковому порядку задля належного реагування на такі випадки, що узгоджується з міжнародними зобов’язаннями України.