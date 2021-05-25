ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський пропонує збільшити чисельність Збройних сил України. Законопроект вже поданий парламенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський пропонує збільшити чисельність ЗСУ
Уточнюється, що мова йде про збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з прийняттям какону про основи національного спротиву
Фото: з вільних джерел
Відповідна інформація розміщена на сайті Ради.
Повідомляється, що президент подав законопроект № 5558 про внесення зміни до ст. 1 закону "Про чисельність Збройних сил України". Уточнюється, що мова йде про збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з прийняттям какону про основи національного спротиву. Документ визначено як невідкладний, але самого тексту поки немає.
Зазначимо, законопроект про національний спротив теж було подано до Верховної ради сьогодні.
Нагадаємо, в квітні на тлі стягування російських військ до кордонів України і наступною заявою про відвід Зеленський заявляв, що українська армія завжди напоготові щодо можливої збройної агресії з боку Росії.
Детальніше про ту ситуацію і варіанти для Києва читайте в матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну".
Відзначимо, раніше в парламенті вже представили законопроект про територіальну оборону і про добровольчі сили оборони. Передбачається, що територіальна оборона охопить усі верстви населення. Рада може прийняти закон за основу до кінця цієї сесії парламенту, яка завершується 16 липня.
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