У рамках нової програми підтримки Єврокомісія надасть Україні 500 мільйонів євро

Європейська комісія підписує з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 мільйонів євро.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Підписана угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро", - зазначив Шмигаль у переліку угод, які були підписані із ЄС.

Виділені кошти, як вказав очільник уряду, мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні зустрівся у Брюселі із віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. На порядку денному - енергетичні питання та запровадження проти росії повного енергетичного ембарго.