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У рамках нової програми підтримки Єврокомісія надасть Україні 500 мільйонів євро

Європейська комісія підписує з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 мільйонів євро.
У рамках нової програми підтримки Єврокомісія надасть Україні 500 мільйонів євро Фото: t.me/Denys_Smyhal
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
 
"Підписана угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро", - зазначив Шмигаль у переліку угод, які були підписані із ЄС.
 
Виділені кошти, як вказав очільник уряду, мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу.
 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні зустрівся у Брюселі із віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. На порядку денному - енергетичні питання та запровадження проти росії повного енергетичного ембарго.
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05 09 2022 14:28
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