НОВИНИЄвропейська комісія підписує з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 мільйонів євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У рамках нової програми підтримки Єврокомісія надасть Україні 500 мільйонів євро
Фото: t.me/Denys_Smyhal
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
"Підписана угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро", - зазначив Шмигаль у переліку угод, які були підписані із ЄС.
Виділені кошти, як вказав очільник уряду, мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні зустрівся у Брюселі із віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. На порядку денному - енергетичні питання та запровадження проти росії повного енергетичного ембарго.
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05 09 2022 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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