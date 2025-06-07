У Республіканській партії не переживають через конфлікт Трампа з Маском – The Hill

Він додав, що це не перша суперечка Трампа з союзниками.

Джиммі Патроніс (республіканець із Флориди) заявив, що суперечка між президентом Трампом і Ілоном Маском не триватиме довго, зазначивши, що Республіканська партія та союзники президента — це "одна велика родина".

Останніми днями Маск критикував бюджетний законопроєкт президента через його вплив на державний борг, який, за словами техно-мільярдера, "підриває" роботу, виконану ним у Департаменті ефективності уряду (DOGE). Ця суперечка досягла піку цього тижня, коли вони обмінялися жорсткими словами у соціальних мережах.

Про це інформує The Hill.

Однак, попри триваючий конфлікт, Патроніс вважає, що незабаром вони примиряться.

"Я не знаю, скільки разів бачив, як Дональд Трамп викидав сенатора Ліндсі Грема (республіканець із Південної Кароліни) на вулицю і казав, що той божевільний. Але знаєте що? Наступного тижня вони вже грають разом у гольф. Тут нічого нового. Трамп розуміє, що іноді трапляються сварки з тими, кому довіряєш, кого любиш, з ким дружиш. У нас у Вашингтоні це відбувається постійно. Тож знову скажу — за місяць ці хлопці знову будуть разом", — сказав Патроніс.

Законодавець із Флориди також різко розкритикував нещодавню пропозицію Маска створити третю політичну партію.

"Ілон Маск не створить нову політичну партію", — заявив він.