У рейтинг Forbes потрапили сім українців
Forbes нарахував в Україні сім доларових мільярдерів. Про це повідомляється на сайті видання.
Найбагатшим із них є власник СКМ, Метінвесту і ДТЕК Рінат Ахметов. Він посів 272-е місце у загальному списку з капіталом 6 мільярдів доларів.
Власник Ferrexpo Костянтин Жеваго розмістився на 1511 місці з капіталом 1,5 млрд доларів.
1605 місце зайняв власник агрохолдингу МХП Юрій Косюк з капіталом 1,4 млрд доларів. На тому ж місці власник Інтерпайп Віктор Пінчук - його капітал Forbes також оцінив в 1,4 мільярда доларів.
Співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов - на 1818 місці з капіталом 1,2 млрд доларів. Його партнер Ігор Коломойський розмістився на 1941 місці з капіталом 1,1 млрд доларів.
Власник Смарт-Холдингу Вадим Новинський з 1 млрд доларів посів 2057 місце. Він повернувся в список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.
Додамо, що "ДТЕК Енерго" в 2018 році отримало чистий прибуток 5,252 мільярда гривень, тоді як 2017 рік компанія завершила з чистим збитком у розмірі майже 3 мільярда гривень.
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