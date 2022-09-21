НОВИНИУ росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент путін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У рф анонсували акцію протесту проти мобілізації
Фото:15minut.org
Про це повідомляє рух "Весна" в Twitter.
Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.
"Щойно путін оголосив часткову мобілізацію в посії. Це означає, що тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац путіна?", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі квитки в Стамбул і Єреван.
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21 09 2022 12:00 МЕДІА
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