У рф анонсували акцію протесту проти мобілізації

У росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент путін.

Про це повідомляє рух "Весна" в Twitter.

Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

"Щойно путін оголосив часткову мобілізацію в посії. Це означає, що тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац путіна?", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі квитки в Стамбул і Єреван.