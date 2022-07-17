БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРосійська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У РФ хочуть відмовитися від SWIFT
Фото: swift.com
Про це заявив помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін, передає Медуза.
За його словами, у РФ хочуть зробити так, щоб у ньому (SWIFT - ЕП) не було потреби.
А допомагатимуть Росії у цьому "партнерами з Туреччини та Китаю".
Нагадуємо:
Внаслідок санкцій Заходу ключові банки РФ такі як ВТБ і Сбєрбанк відключені від міжнародної системи SWIFT.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 07 2022 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles