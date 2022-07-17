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У РФ хочуть відмовитися від SWIFT

Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.
У РФ хочуть відмовитися від SWIFT Фото: swift.com
Про це заявив помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін, передає Медуза.
 
За його словами, у РФ хочуть зробити так, щоб у ньому (SWIFT - ЕП) не було потреби.
 
А допомагатимуть Росії у цьому "партнерами з Туреччини та Китаю".
 
Нагадуємо:
 
Внаслідок санкцій Заходу ключові банки РФ такі як ВТБ і Сбєрбанк відключені від міжнародної системи SWIFT.
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17 07 2022 10:55
ТЕГИ: РФ, SWIFT
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