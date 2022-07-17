У РФ хочуть відмовитися від SWIFT

Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Про це заявив помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін, передає Медуза.

За його словами, у РФ хочуть зробити так, щоб у ньому (SWIFT - ЕП) не було потреби.

А допомагатимуть Росії у цьому "партнерами з Туреччини та Китаю".

Нагадуємо:

Внаслідок санкцій Заходу ключові банки РФ такі як ВТБ і Сбєрбанк відключені від міжнародної системи SWIFT.