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ПОЛІТИКА

У рф немає резервів для захисту всієї лінії фронту – британська розвідка

26 червня 2023, 10:22
У рф немає резервів для захисту всієї лінії фронту – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
На разі російська армія зазнала серйозних втрат біля Бахмута.

В рамках ширшого контрнаступу Україна отримала імпульс у своїх наступальних діях навколо Бахмута в Донецькій області.

Про це зазначають аналітики управління розвідки Міністерств оборони Великої Британії.

За їхніми словами, в результаті багатобригадної операції українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.

"Існує мало доказів того, що росія зберігає значні резерви сухопутних військ оперативного рівня, які можна було б використати для посилення проти численних загроз, з якими вона зараз стикається у широко розрізнених секторах, від Бахмута до східного берега Дніпра, на понад 200 км", - зазначають експерти.   

Раніше повідомлялось, що росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. Басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки заміновані російськими військами.

війнабританська розвідкарф тероризм

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