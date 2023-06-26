У рф немає резервів для захисту всієї лінії фронту – британська розвідка

На разі російська армія зазнала серйозних втрат біля Бахмута.

В рамках ширшого контрнаступу Україна отримала імпульс у своїх наступальних діях навколо Бахмута в Донецькій області.

Про це зазначають аналітики управління розвідки Міністерств оборони Великої Британії.

За їхніми словами, в результаті багатобригадної операції українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.

"Існує мало доказів того, що росія зберігає значні резерви сухопутних військ оперативного рівня, які можна було б використати для посилення проти численних загроз, з якими вона зараз стикається у широко розрізнених секторах, від Бахмута до східного берега Дніпра, на понад 200 км", - зазначають експерти.

Раніше повідомлялось, що росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. Басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки заміновані російськими військами.