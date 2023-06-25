росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС – Буданов

Буданов в інтерв’ю New Statesman попередив, що росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС.

росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. Басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки заміновані російськими військами.

Про це повідомив голова військової розвідки України Кирило Буданов, повідомляє The New Statesman.

Буданов в інтерв’ю New Statesman попередив, що росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. За його словами, басейн-охолоджувач заводу замінована російськими військами.

Він пояснив, що без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів. Буданов вважає, що росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії в нижній частині цього періоду часу.

Також українській військовій розвідці вдалося встановити, що російські війська перекинули заряджену вибухівкою техніку до чотирьох із шести енергоблоків.

Невідомо, чи Міжнародне агентство з атомної енергії отримало доступ до цих блоків під час свого візиту 15 червня.

Буданов виразив впевненість в тому, що план росіян з приводу підриву Запорізької АЕС "розроблений і затверджений".

Глава розвідки пояснив, що є дві можливості при яких відбудеться підрив ЗАЕС.

Перша - підірвати електростанцію, якщо сили рф будуть вибиті з лівого берега Дніпра. Тоді росія створить зону знищення та відчуження, щоб запобігти просуванню українських військ. За його словами, дана стратегія також може слугувати погрозою не наступати на російські позиції.

Друга можливість полягає в тому, що росія використає ядерну катастрофу як "профілактичний захід". Метою в цьому випадку буде намагання зупинити наступ ЗСУ до його початку і заморозити лінію зіткнення в тому вигляді, в якому вона є.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про підготовку теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

Раніше ми писали, що нездатний перемогти і раптово вразливий вдома, путін може вирішити повністю знищити Україну за допомогою пожеж, повені чи радіації.