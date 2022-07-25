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У РФ планують відновити друк десятирублевої купюри зразка 1997 року: причини

У нульові роки ці банкноти перебували в активному обігу, мали попит, але швидко зношувалися. Тому було ухвалено рішення замінити їх на монети
У РФ наприкінці року планують відновити друк десятирублевої купюри зразка 1997 року, випуск якої припинили у 2013-му.
У РФ планують відновити друк десятирублевої купюри зразка 1997 року: причини Фото: з вільного доступу
Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив заступник голови Центробанку РФ Сергій Бєлов.
 
Крім цього, за його словами, також обговорюється питання поновлення випуску п'ятирублевої купюри, яку не друкували після 1998 року.
 
У ЦБ вважають, що повернення до активного обігу купюр низьких номіналів знизить витрати на виробництво готівки.
 
"У нульові роки ці банкноти перебували в активному обігу, мали попит, але швидко зношувалися. Тому було ухвалено рішення замінити їх на монети. І хоча у виробництві вони дорожчі, але ми виграли за рахунок більшої довговічності металевих грошей.
 
Зараз змінилися технології, наприклад, банкноти можна лакувати, що дозволяє збільшити термін їхньої служби на 30%. Це засвідчили виміри, які ми проводили. Технологія лакування пройшла обкатку, ми їй повністю довіряємо і використовуватимемо у подальшій роботі", - заявив заступник голови ЦБ.
 
Він додав, що з 2009 року значно зросла вартість металу, тому карбування металевих 10 руб. "виявилася витратним". "Тому ми вважаємо, що доцільно відновити випуск десятирублевих купюр", - заявив Бєлов.
 
Він уточнив, що про заміну металевих грошей номіналом 5 і 10 руб. купюрами мова не йде: і ті, й інші продовжуватимуть перебувати в обігу.
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25 07 2022 12:46
ТЕГИ: гроші, РФ, рубль
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