У рф призначили нового командувача окупаційним угрупованням

російські окупаційні війська в Україні здобули нового командувача. Ним став начальник генштабу зсрф генерал армії валєрій гєрасімов.

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня" с посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Вказано, що міністр оборони росії сєргєй шойгу зробив сьогодні нові призначення у керівництві так званої "спеціальної військової операції".

При цьому заступниками гєрасімова стали головнокомандувач повітряно-космічними силами рф генерал армії сєргєй суровікін, який керував "СВО" з 8 жовтня 2022 року, а також головнокомандувач сухопутних військ рф генерал армії олєг салюков і заступник начальника генштабу зсрф генерал-полковник алєксєй кім.

"Підвищення рівня керівництва "спецоперацією" пов'язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ", – заявили окупанти.

Нагадаємо, у травні 2022 року з'явилася інформація, що начальника генштабу рф гєрасімова могли поранити в Україні. Тоді українські військові в районі Ізюма завдали удару по місцю, де перебував штаб 2-ї армії зсрф. Саме там на той момент перебував гєрасімов.