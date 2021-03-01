БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОбсяг видобутку нафти і газового конденсату в Росії скоротився на 8,6% у порівнянні з 2019 роком і склав 512,68 мільйонів тонн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У РФ скоротився видобуток нафти майже на 9%
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється в оперативному зведенні Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу, передає "Екномічна правда".
Цей показник став мінімальним за останні дев'ять років і наблизився до десятирічного мінімуму: у 2010 році він склав 512,3 мільйона тонн.
Видобуток минулого року скоротили всі великі учасники нафтового ринку. Середньодобовий показник зафіксований на рівні 10,27 мільйона барелів з урахуванням поправки на високосний рік.
Нагадаємо, що за підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 01 2021 16:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам