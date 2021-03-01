У РФ скоротився видобуток нафти майже на 9%

Обсяг видобутку нафти і газового конденсату в Росії скоротився на 8,6% у порівнянні з 2019 роком і склав 512,68 мільйонів тонн.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу, передає "Екномічна правда".

Цей показник став мінімальним за останні дев'ять років і наблизився до десятирічного мінімуму: у 2010 році він склав 512,3 мільйона тонн.

Видобуток минулого року скоротили всі великі учасники нафтового ринку. Середньодобовий показник зафіксований на рівні 10,27 мільйона барелів з урахуванням поправки на високосний рік.

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%