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У рф стурбовані неспроможністю путіна захистити критичну інфраструктуру, - ISW

27 грудня 2022, 11:18
У рф стурбовані неспроможністю путіна захистити критичну інфраструктуру, - ISW
Фото: з вільного доступу
Вибухи на аеродромі в Енгельсі 26 грудня викликали хвилю занепокоєння серед російської провоєнної спільноти.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що версія міністерства оборони рф про те, що система ППО збила український БПЛА, який наближався до авіабази на малій висоті, була піддана критиці.

"Мілблогери поставили під сумнів дії влади та були обурені реакцією на інформацію про вибухи в глибокому тилу", - вказують у звіті ISW.

Як підкреслили фахівці, представники провоєнної спільноти також незадовільно оцінили технічні можливості російських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Водночас вони висловили стурбованість щодо нездатністі військово-політичного керівництва рф, зокрема президента путіна захистити критично важливу інфраструктуру.

Головні висновки ISW:

-путін не пропонував вести переговори з Україною 25 грудня, всупереч деяким повідомленням.

-путін, ймовірно, стурбований відсутністю підтримки його війни в Україні серед еліт і, можливо, встановлює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.

-Українська розвідка повідомила, що російського офіцера, пов'язаного з ПВК "Вагнер", призначили командувачем Західного військового округу рф.

-російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

-Українські джерела повідомляли, що українські війська ведуть бої поблизу Кремінної.

-російські війська продовжили наземні обстріли західних околиць Донецька.

-Українські військові офіційні особи зазначили, що росіяни можуть зосереджувати деякі сили для наступальних або демонстраційних операцій у Запорізькій області.

-російські чиновники та праворадикали почали критикувати поблажливу політику Кремля щодо міграції та паспортизації мігрантів із Центральної Азії.

-росія продовжує намагатися консолідувати контроль над окупованими територіями в Україні через маніпуляції з процедурами отримання громадянства.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи. Внаслідок падіння уламків українського БПЛА троє російських військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.

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