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ПОЛІТИКА

рф заявляє про загибель військових через вибух на стратегічному аеродромі "Енгельс"

26 грудня 2022, 08:53
рф заявляє про загибель військових через вибух на стратегічному аеродромі
Внаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення

У міністерстві оборони рф заявляють, що вибух на аеродромі стратегічної авіації Енгельс Саратовської області вночі 26 грудня стався через збиття українського безпілотника засобами ППО. А через падіння осколків загинули 3 військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міноборони росії

За інформацією країни-агресора, засоби ППО в понеділок "збили на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотник".

"Внаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення", - йдеться в заяві.

При цьому у Міноборони рф зазначають, що літаки не постраждали та жодних фото з місця події в повідомленні не наводяться.

Перед цим губернатор Саратовської області заявив, що внаслідок вибухів на аеродромі в місті Енгельс об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Також чиновник спростував інформацію у соціальних мережах та пресі про евакуацію.


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