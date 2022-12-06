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У рф запасів ракет вистачить лише на кілька масштабних атак - голова ГУР

06 грудня 2022, 16:12
У рф запасів ракет вистачить лише на кілька масштабних атак - голова ГУР
Фото: gur.mi.gov.ua
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що в росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні.

Про це заявив Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Насправді запаси високоточного озброєння у рф вже добігають завершення. Вони вже давно увійшли до критичного мінімуму. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої російської федерації. Військові там знають про цю проблему: виробництво нових ракет - воно є, воно абсолютно мізерне в порівнянні з тією кількістю, яку вони застосовують", - зазначив він.

За словами Буданова, наступна масована ракетна атака залежить від бажання росіян та технічних й регламентних робіт з обслуговування озброєння окупантів.

Він зазначив, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив росії жодної балістичної ракети.

Раніше повідомлялось, що у росії повістки роздаватимуть заочно.

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