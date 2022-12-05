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У росії повістки роздаватимуть заочно - ГУР

05 грудня 2022, 13:23
У росії повістки роздаватимуть заочно - ГУР
Фото: з вільного доступу
У росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та архіви військкоматів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Головна мета проекту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. Після закінчення розробки системи її об'єднають із базами даних МВС (для контролю документів на виїзд за кордон), системи Мігрант (для обліку нерезидентів та бажаючих змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛС, Роскадастру, Росреєстру, ІПН та навіть клієнтські бази мобільних операторів.

Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов'язаними, які не мешкають за місцем реєстрації.

В управлінні розвідки стверджують, що це гарантує отримання ними повісток навіть у разі неможливості фізичного контакту – у формі SMS-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж. Після цього вони будуть зобов'язані з'явитися у зазначені терміни у місця обліку.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму росіяни готують нову хвилю мобілізації.

ГУРмобілізації в росії

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