В окупованому Криму росіяни готують нову хвилю мобілізації
02 грудня 2022, 10:02
Фото: з вільних джерел
Загарбники готують чергову хвилю мобілізації на території окупованого Криму.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації", - йдеться у повідомленні.
За наявною у штабу інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.
Раніше повідомлялось, що росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні.