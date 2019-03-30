Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У РФ заявили, що політв'язень Гриб припинив голодування

Батькові про це невідомо
Український політв'язень Павло Гриб, незаконно засуджений в Росії до 6 років ув'язнення, припинив голодування, яке оголосив 25 березня.
У РФ заявили, що політв Фото: radiosvoboda.org

"Гриб 29 березня написав заяву про припинення голодування. До цього керівництво СІЗО роз'яснило йому можливі наслідки голодування. Мабуть, за кілька днів без їжі він їх уже частково відчув", - повідомляє російське агентство "Интерфакс" з посиланням на голову Громадської спостережної комісії Ростовської області Леоніда Петрашіса. 

За його словами, в даний час Гриб нібито почуває себе "задовільно".

Водночас, батько Гриба Ігор усказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, інформує Hromadske.

Батько Гриба, на запитання, чи припинив його син голодування у російській тюрмі, сказав: "Я чув про це... в мене немає інформації. Я виходив туди, на громадсько-наглядову комісію у Ростовській області, там немає інформації, і в МЗС немає інформації стосовно цього".

Підтвердити цю інформацію чи спростувати зможе адвокат, який зможе потрапити до Павла Гриба лише у понеділок, 1 квітня, додав він.

Також Ігор Гриб наголосив, що підтримає рішення сина, якщо він дійсно припинив голодування. "Це голодування нічого йому не дасть, тільки нанесе шкоду... Йому категорично заборонено, він помре просто", - наголосив батько.

За даними російської сторони, напередодні Гриба нібито возили на обстеження в лікарню і лікарі сказали, що його стан задовільний. Також в РФ заявляють, що Гриб вже приймає їжу.

Нагадаємо, що у п'ятницю російський суд у Ростові-на-Дону засудив українця Павла Гриба до шести років ув’язнення у колонії загального режиму за звинуваченням у “тероризмі”. Сам Гриб заявив, що оголошує голодування на знак протесту проти несправедливого вироку, а також через те, що до нього не допустили ані лікарів, ані українського омбудсмена Людмилу Денісову.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2019 16:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.