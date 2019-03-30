У РФ заявили, що політв'язень Гриб припинив голодування

Український політв'язень Павло Гриб, незаконно засуджений в Росії до 6 років ув'язнення, припинив голодування, яке оголосив 25 березня.

"Гриб 29 березня написав заяву про припинення голодування. До цього керівництво СІЗО роз'яснило йому можливі наслідки голодування. Мабуть, за кілька днів без їжі він їх уже частково відчув", - повідомляє російське агентство "Интерфакс" з посиланням на голову Громадської спостережної комісії Ростовської області Леоніда Петрашіса.

За його словами, в даний час Гриб нібито почуває себе "задовільно".

Водночас, батько Гриба Ігор усказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, інформує Hromadske.

Батько Гриба, на запитання, чи припинив його син голодування у російській тюрмі, сказав: "Я чув про це... в мене немає інформації. Я виходив туди, на громадсько-наглядову комісію у Ростовській області, там немає інформації, і в МЗС немає інформації стосовно цього".

Підтвердити цю інформацію чи спростувати зможе адвокат, який зможе потрапити до Павла Гриба лише у понеділок, 1 квітня, додав він.

Також Ігор Гриб наголосив, що підтримає рішення сина, якщо він дійсно припинив голодування. "Це голодування нічого йому не дасть, тільки нанесе шкоду... Йому категорично заборонено, він помре просто", - наголосив батько.

За даними російської сторони, напередодні Гриба нібито возили на обстеження в лікарню і лікарі сказали, що його стан задовільний. Також в РФ заявляють, що Гриб вже приймає їжу.

Нагадаємо, що у п'ятницю російський суд у Ростові-на-Дону засудив українця Павла Гриба до шести років ув’язнення у колонії загального режиму за звинуваченням у “тероризмі”. Сам Гриб заявив, що оголошує голодування на знак протесту проти несправедливого вироку, а також через те, що до нього не допустили ані лікарів, ані українського омбудсмена Людмилу Денісову.