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ПОЛІТИКА

У Rheinmetall розповіли про плани виробництва бронетехніки в Україні

21 травня 2023, 10:25
У Rheinmetall розповіли про плани виробництва бронетехніки в Україні
Концерн хоче якнайшвидше виробляти бронетехніку, наприклад, транспортні танки Fuchs, а також танки Panther і бойові машини піхоти Lynx.

Укроборонпром та німецький концерн Rheinmetall створять спільне підприємство, яке почне виробництво з бронетранспортерів Fuchs. 

Про це розповів керівник німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер виданню Bild.

Він зазначив, що влітку розпочнеться виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Нині на заводі в Унтерлюсі, що в Нижній Саксонії, вводиться в експлуатацію нова лінія з виробництва. Але Rheinmetall хоче, аби установки будували в Україні.

Для цього буде створено спільне підприємство з українською державною компанією Укроборонпром.

"Почнемо з технічного обслуговування й ремонту наявних машин, а також хочемо якнайшвидше виробляти бронетехніку, наприклад, транспортні танки Fuchs", - зазначив Паппергер. Україна також зацікавлена в сучасному танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx, додав він.

Керівник Rheinmetall також розповів, що Німеччина вже поставила в Україну 18 сучасних танків Leopard-2 і 40 Marder.

Раніше повідомлялося, що Укроборонпром та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство з метою зміцнення оборонної промисловості України та її нацбезпеки шляхом створення спільного підприємства. 

війнабронетехнікавиробнництвоRheinmetall

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