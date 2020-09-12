У річницю зустрічі Зеленського і Путіна Україна звинуватила РФ у блокуванні домовленостей
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС України.
"Через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року", - сказано у заяві.
В міністерстві також підкреслили, що українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування.
Україна також виступила з пропозиціями щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування.
Однак, за словами МЗС, ці пропозиції "дотепер залишаються без належної реакції російської сторони".
"Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві МЗС.
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