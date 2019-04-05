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У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству
У Рівному в ніч на суботу спалили автомобіль, який орендує секретар Рівненської міської ради.
У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради Фото:Нацполіція

Близько першої години ночі працівники ДСНС повідомили до поліції, що на вулиці Літня обласного центру горить позашляховик, повідомляє "Українська правда".

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.


Фото:Нацполіція

Транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.

"Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем", - додали в поліції.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.


Фото:Нацполіція

Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві завершило досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.

 

 

 

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04 05 2019 17:59
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