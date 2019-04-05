У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству

У Рівному в ніч на суботу спалили автомобіль, який орендує секретар Рівненської міської ради.

Близько першої години ночі працівники ДСНС повідомили до поліції, що на вулиці Літня обласного центру горить позашляховик, повідомляє "Українська правда".

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.



Фото:Нацполіція

Транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.

"Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем", - додали в поліції.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.



Фото:Нацполіція

Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві завершило досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.