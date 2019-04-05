У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради
Близько першої години ночі працівники ДСНС повідомили до поліції, що на вулиці Літня обласного центру горить позашляховик, повідомляє "Українська правда".
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль "Toyota RAV4" належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради.
Фото:Нацполіція
Транспортний засіб був припаркований на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.
"Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем", - додали в поліції.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
Фото:Нацполіція
Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, що управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві завершило досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.
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