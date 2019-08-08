У Рівному затримали за хабар підполковника податкової міліції

"Щоб уникнути тиску на свій бізнес, підприємець мав надати підполковнику 4 тисячі доларів США "винагороди". У разі відмови - створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності та притягнення його до відповідальності за нібито порушення законодавства"

Національна поліція затримала у Рівному за підозрою в отриманні хабара підполковника Державної фіскальної служби.

Підозрюваний - старший слідчий обласного управління ДФС. Його затримали під час проведення превентивних заходів щодо захисту бізнесу і протидії корупції у правоохоронних органах, повідомляють на сайті поліції.

"Щоб уникнути тиску на свій бізнес, підприємець мав надати підполковнику 4 тисячі доларів США "винагороди". У разі відмови - створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності та притягнення його до відповідальності за нібито порушення законодавства", - йдеться у повідомленні поліції.

Гроші знайшли під час обшуку.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

За даними агентства "Українські новини", затримано старшого слідчого з особливо важливих справ управління Державної фіскальної служби у Рівненській області Романа Чопка.

Нагадаємо, що мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних і ці дані тепер не оновлюються в Opendatabot.