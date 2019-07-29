В Україні закрили реєстр корупціонерів, – Opendatabot
"Починаючи з 14 серпня 2018-го року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів. Проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Національне агентство з протидії корупції зараз взялося створювати сайт з реєстром корупціонерів, проте цей реєстр не є відкритим — ці дані неможливо обробити автоматично.
У НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою.
Таким чином, майже 24 тисячі корупціонерів потенційно зможуть повернутися на держслужбу.
Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати держпосади. Якщо її статус буде неможливо перевірити автоматично, є ризик, що ці люди зможуть повернутися на державні посади.
Нагадаємо, що в Офісі президента (ОПУ) готують законопроект про переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції, законопроектом пропонується оприлюднювати декларації керівників спецорганів і ОПУ.
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