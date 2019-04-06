Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського готують законопроект згідно якого декларації керівників спецслужб і АП булдуть доступними

В Адміністрації президента готують законопроект про переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції, законопроектом пропонується оприлюднювати декларації керівників спецорганів і АП
Також Рябошапка розповів про розробку правової норми щодо доступу до декларацій керівництва спецслужб.
У Зеленського готують законопроект згідно якого декларації керівників спецслужб і АП булдуть доступними Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua

"Окрім питань перезавантаженням НАЗК, є необхідність змінити структуру керівництва. Сьогодні це колегіальний орган із 5 членів НАЗК, передбачається, що буде один керівник НАЗК, передбачається запровадження аудиту цього органу", - сказав заступник глави АП Руслан Рябошапка про президентський законопроект, йдеться в "УП".

"Є інші нюанси, наприклад, декларації представників громадянського суспільства, міжнародних експертів… плюс повернути  до суб’єктів декларування керівників Адміністрації президента, можливо розширити коло декларантів, які стосуються органів влади і дещо звузити суб’єктів декларування щодо тих, які не становлять великої суспільної небезпеки, щодо яких корупційних ризиків небагато", - додав він.

"Наприклад, новий закон міг би передбачати, що декларації керівництва спецслужб, які  призначаються указом президента, які є відкритими документами, тут немає особливої необхідності приховувати декларації, то керівництво спеціальних органів повинно подавати декларації, а відповідно працівники під прикриттям, очевидно, що ні", - пояснив заступник глави АП.

За його словами, наступного тижня законопроект у президента доопрацюють і внесуть у Верховну Раду.

Рабошапка заявив, що чинне керівництво НАЗК не дає результатів і є заангажованим.

Читайте також: НАЗК знайшло невідповідності у деклараціях нардепів на 8,5 млрд, - ІНФОГРАФІКА

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2019 16:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.