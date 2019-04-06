У Зеленського готують законопроект згідно якого декларації керівників спецслужб і АП булдуть доступними
"Окрім питань перезавантаженням НАЗК, є необхідність змінити структуру керівництва. Сьогодні це колегіальний орган із 5 членів НАЗК, передбачається, що буде один керівник НАЗК, передбачається запровадження аудиту цього органу", - сказав заступник глави АП Руслан Рябошапка про президентський законопроект, йдеться в "УП".
"Є інші нюанси, наприклад, декларації представників громадянського суспільства, міжнародних експертів… плюс повернути до суб’єктів декларування керівників Адміністрації президента, можливо розширити коло декларантів, які стосуються органів влади і дещо звузити суб’єктів декларування щодо тих, які не становлять великої суспільної небезпеки, щодо яких корупційних ризиків небагато", - додав він.
"Наприклад, новий закон міг би передбачати, що декларації керівництва спецслужб, які призначаються указом президента, які є відкритими документами, тут немає особливої необхідності приховувати декларації, то керівництво спеціальних органів повинно подавати декларації, а відповідно працівники під прикриттям, очевидно, що ні", - пояснив заступник глави АП.
За його словами, наступного тижня законопроект у президента доопрацюють і внесуть у Верховну Раду.
Рабошапка заявив, що чинне керівництво НАЗК не дає результатів і є заангажованим.
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