НАЗК знайшло невідповідності у деклараціях нардепів на 8,5 млрд, - ІНФОГРАФІКА
Наразі агентство завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72-ма народними депутатами України, з яких у 77 деклараціях виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень, повідомляє прес-служба НАЗК.
НАЗК склало та направило до Національного антикорупційного бюро України 23 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень щодо незаконного декларування та незаконного збагачення (до визнання неконституційною ст. 368-2 ККУ).
За даними Нацагентства, 10 висновків про ознаки кримінальних правопорушень нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.
За повідомленням НАБУ, матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації омбудсмена Людмили Денісової стали підставою для антикорупційного бюро розпочати досудове розслідування.
Щодо декларації Дениса Омельяновича НАБУ розпочало інформаційно-аналітичну роботу, а за фактами декларування народними депутатами недостовірної інформації складено та направлено до суду 4 протоколи за частиною четвертою ст. 172-6 КУпАП.
У НАЗК додали, що наразі продовжується повна перевірка декларації нардепів.
Нагадаємо, працівники Адміністрації президента подадуть електронні декларації про доходи і своє майно, хоча за законом не зобов’язані це робити.
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