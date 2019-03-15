У Рівному згорів двоповерховий пасажирський автобус
"Близько 00:52 на вулиці Старицькій загорівся автобус. Коли на місце події приїхали рятувальники, то транспорт уже був охоплений вогнем. Поруч із двоповерховим пасажирським автобусом Nеорlan стояли машини. Була загроза перекидання полум'я на інші машини", - повідомляють на сайті ДСНС області.
Зазначають, що о 01:13 пожежу було локалізовано, а о 01:55 повністю ліквідовано. Однак вогонь повністю знищив автобус - відновити його неможливо.
Жертв і постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС і 12 рятувальників.
Причину загоряння і завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці.
Нагадаємо, у Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів. Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі.
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