У роботі ChatGPT стався масштабний збій
23 січня 2025, 15:55
Чат-бот тимчасово недоступний для користувачів.
У роботі ChatGPT стався масштабний збій.
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Як зазначають користувачі, ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Деякі користувачі скаржаться, що під час спроби введення запиту в ChatGPT видає помилку.
За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.
Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.