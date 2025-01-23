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У роботі ChatGPT стався масштабний збій

23 січня 2025, 15:55
У роботі ChatGPT стався масштабний збій
Чат-бот тимчасово недоступний для користувачів.
У роботі ChatGPT стався масштабний збій. 
 
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
 
Як зазначають користувачі, ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Деякі користувачі скаржаться, що під час спроби введення запиту в ChatGPT видає помилку.
 
За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.
 
Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.

 

війна в УкраїніChatGPT

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