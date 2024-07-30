У росії горить важливий оборонний завод
30 липня 2024, 18:33
Фото: firtka.if.ua
Площа пожежі - 800 квадратних метрів.
У Єкатеринбурзі горить російський оборонний завод "НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова".
Про це пишуть російські Telegram-канали, які публікують відео масштабної пожежі.
За даними МНС рф, горить дах цеху з хімічною продукцією. Площа пожежі - 800 квадратних метрів. Про постраждалих інформація нібито не надходила.
Відомо, що "НВО автоматики ім. М.О. Семихатова" - одне з найбільших підприємств рф у галузі розроблення та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки.
Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, цей завод спеціалізується на розробці та виробництві систем управління і засобів автоматизації, і основною його продукцією є системи управління міжконтинентальними балістичними ракетами морського, а також шахтного базування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 липня дрони атакували військовий аеродром "Моздок" у Північній Осетії рф. При цьому було публіковано кілька відео наслідків атаки.
Зазначалося, що в небі було видно сліди від пуску ракет ППО. Попередньо, руйнувань і жертв немає. Глава республіки Сергій Меняйло традиційно для російської влади відзвітував про знищення БПЛА.