У росії горить важливий оборонний завод

Площа пожежі - 800 квадратних метрів.

У Єкатеринбурзі горить російський оборонний завод "НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова".

Про це пишуть російські Telegram-канали, які публікують відео масштабної пожежі.

За даними МНС рф, горить дах цеху з хімічною продукцією. Площа пожежі - 800 квадратних метрів. Про постраждалих інформація нібито не надходила.

Відомо, що "НВО автоматики ім. М.О. Семихатова" - одне з найбільших підприємств рф у галузі розроблення та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки.

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, цей завод спеціалізується на розробці та виробництві систем управління і засобів автоматизації, і основною його продукцією є системи управління міжконтинентальними балістичними ракетами морського, а також шахтного базування.