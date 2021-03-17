Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Росії можуть через місяць заблокувати Twitter

Twitter уникне блокування в РФ, якщо піде на контакт з питання знищення забороненої інформації
За місяць платформа Твіттер буде заблокована в Росії в позасудовому порядку, якщо не виконає вимогу про знищення забороненої інформації.
У Росії можуть через місяць заблокувати Twitter Фото: twitter.com

Як передає "Укрінформ", про це заявив Інтерфаксу заступник голови Роскомнагляду Вадим Субботін.

"Twitter належним чином не реагує на наші запити, якщо справа так піде й далі, то через місяць він буде заблокований у позасудовому порядку", - сказав Субботін.

За його словами, Twitter уникне блокування в РФ, якщо піде на контакт з питання знищення забороненої інформації. Субботін повідомив, що Роскомнагляд поки що "не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту".

У Державній думі РФ визнали виправданим заходом можливе блокування Twitter. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Сергій Боярський.

Уранці 10 березня Роскомнагляд оголосив про початок уповільнення роботи Twitter в Росії. Відомство обгрунтувало свої дії тим, що з 2017 року соцмережа не знищила понад три тисячі повідомлень, що містять незаконну інформацію. На тлі цих повідомлень у Росії перестали відкриватися багато державних інтернет-ресурсів, у тому числі сайти Кремля, уряду, Держдуми, Ради Федерації і самого Роскомнагляду. Офіційною причиною було названо збій у роботі «Ростелекому», який, як наполягав Роскомнагляд, нібито не пов'язаний з уповільненням Твіттера.

Читайте також: Instagram розробляє прокручування історій, як у TikTok

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2021 13:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.