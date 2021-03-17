У Росії можуть через місяць заблокувати Twitter

Twitter уникне блокування в РФ, якщо піде на контакт з питання знищення забороненої інформації

За місяць платформа Твіттер буде заблокована в Росії в позасудовому порядку, якщо не виконає вимогу про знищення забороненої інформації.

Як передає "Укрінформ", про це заявив Інтерфаксу заступник голови Роскомнагляду Вадим Субботін.

"Twitter належним чином не реагує на наші запити, якщо справа так піде й далі, то через місяць він буде заблокований у позасудовому порядку", - сказав Субботін.

За його словами, Twitter уникне блокування в РФ, якщо піде на контакт з питання знищення забороненої інформації. Субботін повідомив, що Роскомнагляд поки що "не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту".

У Державній думі РФ визнали виправданим заходом можливе блокування Twitter. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Сергій Боярський.

Уранці 10 березня Роскомнагляд оголосив про початок уповільнення роботи Twitter в Росії. Відомство обгрунтувало свої дії тим, що з 2017 року соцмережа не знищила понад три тисячі повідомлень, що містять незаконну інформацію. На тлі цих повідомлень у Росії перестали відкриватися багато державних інтернет-ресурсів, у тому числі сайти Кремля, уряду, Держдуми, Ради Федерації і самого Роскомнагляду. Офіційною причиною було названо збій у роботі «Ростелекому», який, як наполягав Роскомнагляд, нібито не пов'язаний з уповільненням Твіттера.

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