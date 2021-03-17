У Росії можуть через місяць заблокувати Twitter
Як передає "Укрінформ", про це заявив Інтерфаксу заступник голови Роскомнагляду Вадим Субботін.
"Twitter належним чином не реагує на наші запити, якщо справа так піде й далі, то через місяць він буде заблокований у позасудовому порядку", - сказав Субботін.
За його словами, Twitter уникне блокування в РФ, якщо піде на контакт з питання знищення забороненої інформації. Субботін повідомив, що Роскомнагляд поки що "не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту".
У Державній думі РФ визнали виправданим заходом можливе блокування Twitter. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Сергій Боярський.
Уранці 10 березня Роскомнагляд оголосив про початок уповільнення роботи Twitter в Росії. Відомство обгрунтувало свої дії тим, що з 2017 року соцмережа не знищила понад три тисячі повідомлень, що містять незаконну інформацію. На тлі цих повідомлень у Росії перестали відкриватися багато державних інтернет-ресурсів, у тому числі сайти Кремля, уряду, Держдуми, Ради Федерації і самого Роскомнагляду. Офіційною причиною було названо збій у роботі «Ростелекому», який, як наполягав Роскомнагляд, нібито не пов'язаний з уповільненням Твіттера.
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