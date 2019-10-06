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У Росії невідомий розгромив редакцію проєкту "Сноб"

"Залізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлений"
Невідомий чоловік розгромив офіс редакції проєкту "Сноб" в Москві. Частина працівників тимчасово працює з редакції телеканалу "Дождь".
У Росії невідомий розгромив редакцію проєкту "Сноб" Фото: з вільних джерел

За її словами, невідомий чоловік вдерся до приміщення вночі 10 червня і "повністю розгромив редакцію", повідомляє редктора проєкту Ксенія Чудинова, інформує "Медуза".

Чудинова зазначила, що мотиви чоловіка, який влаштував погром, наразі невідомі. Також вона не змогла оцінити завдані збитки, оскільки з 9 ранку в редакції працював криміналіст.

"Залізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлений", - сказала Чудинова виданню "МБХ Медиа".

Чудинова додала, що частина працівників "Сноба" продовжує працювати з офісу телеканалу "Дождь".

За її словами, редакція звернеться по допомогу з технікою, адже самостійно відновити комп’ютери буде дуже складно.

Нагадаємо, що російські журналісти проводять у Москві під Головним відділенням МВС РФ серію одиночних пікетів проти затримання кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова.

 

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10 06 2019 14:55
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