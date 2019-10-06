У Росії невідомий розгромив редакцію проєкту "Сноб"
За її словами, невідомий чоловік вдерся до приміщення вночі 10 червня і "повністю розгромив редакцію", повідомляє редктора проєкту Ксенія Чудинова, інформує "Медуза".
Чудинова зазначила, що мотиви чоловіка, який влаштував погром, наразі невідомі. Також вона не змогла оцінити завдані збитки, оскільки з 9 ранку в редакції працював криміналіст.
"Залізли до наших сусідів і заодно до нас - офіс повністю розгромлений", - сказала Чудинова виданню "МБХ Медиа".
Чудинова додала, що частина працівників "Сноба" продовжує працювати з офісу телеканалу "Дождь".
За її словами, редакція звернеться по допомогу з технікою, адже самостійно відновити комп’ютери буде дуже складно.
Нагадаємо, що російські журналісти проводять у Москві під Головним відділенням МВС РФ серію одиночних пікетів проти затримання кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова.
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