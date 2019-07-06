У Росії затримали розслідувача: журналісти пікетують МВС Росії
Журналіст був затриманий 6 червня о 14:30 неподалік від метро "Цветной бульвар" - повідомив адвокат Голунова. За його інформацією, поліцейські спочатку нібито виявили п'ять згортків із порошкоподібною речовиною в його рюкзаку, а потім, під час обшуку в його помешканні, ще згорток, три пакети порошку і ваги, повідомляє "Українська правда".
Слідчий заявив "Російській службі Бі-бі-сі", що Голунова затримали під час "замаху на збут мефедрона".
За даними "Медузи", Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.
Про факт затримання правоохоронці повідомили лише вночі, через 14 годин.
Як повідомляє видання, Голунову відмовили у вимозі провести експертизу для підтвердження контакту журналіста з наркотичними речовинами і в проханні викликати швидку, щоб зафіксувати побої.
На думку колег, Голунова переслідують через його журналістську діяльність. Протягом останніх місяців йому надходили погрози.
У п'ятницю ввечері відбудеться засідання Нікулінського районного суду Москви, на якому Голунову оберуть запобіжний захід.
Останні розслідування Голунова на "Медузі" стосувалися незаконного вилучення житла, переділу ринку ритуальних послуг, розкішної нерухомості, якою володіють родичі віце-мера Москви.
Нагадаємо, що у Кабулі вбили телевізійну журналістку Мену Мангаль, яка працювала радницею із питань культури в парламенті Афганістану та відстоювала права жінок.
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